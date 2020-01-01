За сутки в Прикамье заболели коронавирусом 120 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека госпитализированы, 87 — проходят лечение амбулаторно.

Среди заражённых 115 взрослых и пятеро детей.

На больничных койках в медучреждениях Прикамья сейчас 734 пациента, 41 из них подключён к аппаратам ИВЛ.

За сутки скончались девять человек с COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 013 человек.

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