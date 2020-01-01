Надежда Павлова стала лауреатом российской оперной премии 

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Солистка Пермской оперы Надежда Павлова стала лауреатом российской оперной премии COSTA DIVA  в номинации «Певица года» за исполнение партии Водховы в опере «Садко» Римского-Кораскова в Большом театре. 

Торжественная церемония награждения пройдёт 18 октября в Москве, на сцене театра «Новая опера» Е. В. Колобова. 

Премия  COSTA DIVA учреждена в 1996 году.  Является единственной специальной премией для лауреатов в области оперного искусства. 

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