Надежда Павлова стала лауреатом российской оперной премии Поделиться Поделиться Твитнуть

Солистка Пермской оперы Надежда Павлова стала лауреатом российской оперной премии COSTA DIVA в номинации «Певица года» за исполнение партии Водховы в опере «Садко» Римского-Кораскова в Большом театре.

Торжественная церемония награждения пройдёт 18 октября в Москве, на сцене театра «Новая опера» Е. В. Колобова.

Премия COSTA DIVA учреждена в 1996 году. Является единственной специальной премией для лауреатов в области оперного искусства.

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