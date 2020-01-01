Елена Синица В Пермском крае на видеонаблюдение во время ЕГЭ могут выделить 20 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство образования и науки Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по обеспечению видеосъёмки и видеозаписи проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Об этом сообщает «Рифей».

Согласно техническому заданию победитель аукциона должен поставить оборудование в 73 пункта проведения экзамена и обеспечить его бесперебойную работу. На протяжении всего времени сдачи экзамена должна вестись трансляция из кабинетов. А все видеозаписи должны быть переданы в краевое министерство образования.





Помимо этого, подрядчик должен выполнить техническую поддержку оборудования в круглосуточном режиме по «горячей линии». Все видеозаписи подрядчик также должен хранить в период начиная с первого дня проведения экзамена по 1 марта 2022 года.

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