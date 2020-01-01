Григорий Серёдкин «Звезда» сыграет с «Волной» в манеже «Пермь Великая» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» сыграет первый официальный матч в 2021 году в футбольном манеже «Пермь Великая», а не не стадионе «Звезда». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Стартовый свисток встречи против ФК «Волна» (Нижегородская область) прозвучит 4 апреля в 17:00 (0+). Вход на матч бесплатный. Допуск зрителей разрешён в количестве до 50% от вместимости спортсооружения, что для манежа составляет не более 1,5 тыс. человек. Обязательно наличие масок и перчаток.

Напомним, ранее «Звезда» вернулась с учебно-тренировочного сбора под Новороссийском в посёлке Широкая Балка. Пермяки сыграли на сборе пять контрольных матчей — с димитровградской «Ладой» (1:1), ногинским ФК «Знамя» (2:1), раменским «Сатурном» (1:0), молодёжным составом красноярского «Енисея» (3:0) и ФК «Виста» из Геленджика (2:0).

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