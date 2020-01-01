Нефтедобытчики Прикамья назвали свои лучшие нефтегазопромыслы Поделиться Поделиться Твитнуть

Жюри «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» (100% предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») подвело итоги ежегодного конкурса «Лучший нефтегазопромысел». По результатам 2020 года лидером названо одно из северных подразделений предприятия — цех добычи нефти и газа №11 (Уньвинский нефтегазопромысел). На втором месте — ЦДНГ №6 (Константиновский нефтегазопромысел), третье — у ЦДНГ №12 (Красновишерский нефтегазопромысел), сообщает пресс-служба компании.

В соревновании цехов оценивались выполнение производственных показателей, состояние охраны труда, промышленной и экологической безопасности, рационализаторская деятельность и другие характеристики. Цель состязания — это не только повышение мотивации к высоким показателям в работе, но и развитие творческого отношения к труду и сплочение коллектива.

«В год 30-летия компании «ЛУКОЙЛ» особенно приятно и почётно получать такое звание — лучший нефтегазопромысел, и 11-й цех как одно из передовых наших подразделений удостоен такого звания по праву. Цеха-победители по традиции получат почётные грамоты, а работники — премию», — заявил генеральный директор «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

В составе ЦДНГ №11 — пять месторождений: Уньвинское, Сибирское, имени В. П. Сухарева, имени Ю. Х. Архангельского и Шершнёвское. Общая численность работников — 272 человека. Цех ведёт активную работу в области опытно-промышленных испытаний, внедрения нового оборудования и технологий. Реализуются проекты по безлюдной дожимной, кустовой и малой блочной насосным станциям. Добыча нефти ведётся с самой низкой себестоимостью на фонде с осложнением 100% скважин.

По итогам 2020 года работник цеха Василий Гончаров стал лучшим в компании «ЛУКОЙЛ» уполномоченным по охране труда, а технолог Станислав Змеев — лучшим молодым специалистом предприятия (в 2019 году он завоевал аналогичное звание на уровне всей компании «ЛУКОЙЛ»).

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