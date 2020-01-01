Мария Сыропятова В Пермском крае за год на 9% выросло число лиц, привлекаемых за оборот наркотических веществ Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году в Пермском крае зарегистрировано 3734 преступления, связанных с оборотом наркотиков, что на 2,6% ниже аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

При этом по показателю числа таких преступлений Пермский край находится на 16-м месте среди российских регионов. В 2020 году было выявлено 1381 человек, совершивших преступления в сфере оборота наркотиков, что на 9,1% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Всего в суд направлено 2180 дел по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков, что на 8,5% больше показателя 2019 года. Не раскрытыми в 2020 году остались 1454 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 12,4% больше показателя предыдущего года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.