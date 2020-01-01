Григорий Серёдкин
Никита Мазепин стартовал в «Формуле-1» с неудачи
Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин завершил дебютный Гран-при Бахрейна на первом же круге.
Напомним, что в нынешнем сезоне одним из гонщиков команды Uralkali Haas F1 Team является сын владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина — Никита Мазепин. Его партнёром по команде стал сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера — Мик Шумахер.
По словам россиянина, уже на первом же круге он допустил ошибку и чрезмерно атаковал на холодной резине. После наезда на бордюр он нажал на газ, его болид развернуло, и тот улетел в отбойники.
Напарник Мазепина пришёл на финиш 16-м. Выиграл заезд пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Второй Гран-при Никиты Мазепина в рамках «Формулы-1» пройдёт в Италии 18 апреля на автодроме Энцо и Дино Феррари (0+).
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