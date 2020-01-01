Пермский край компенсирует аграриям 30% затрат на закупку минеральных удобрений Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край в этом году компенсирует сельхозпроизводителям региона 30% затрат на покупку минеральных удобрений на бирже.

Об этом, по итогам встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, в своём аккаунте в Instagram сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Коллегу заинтересовали наши наработки в сфере сельского хозяйства, производства минеральных удобрений. Нам действительно есть чем поделиться. (…) В этом году начнём компенсировать аграриям 30% затрат на закупку минеральных удобрений на бирже», — сообщил губернатор Пермского края.





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