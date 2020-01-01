Елена Лодыгинажурналист
Федеральная сеть клиник откроет в Перми центр репродуктивной медицины
Компания «КДФ Групп», управляющая сетью «Клиника Фомина», откроет клиники репродуктивной медицины ещё в 10 городах России, в том числе и в Перми. Об этом сообщает журнал Vademecum.
Клиники в 10 российских городах открываются при инвестиционной поддержке фонда TealTech Capital, созданного ритейлером «ВкусВилл» Андреем Кривенко, председателем совета директоров ГК «Агама» Юрием Алашеевым и руководителем фармкомпании «ХимРар» Андреем Иващенко.
Всего в России сеть «Клиника Фомина» насчитывает восемь центров, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
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