Григорий Серёдкин «Звезда-2005» обыграла казанский «Рубин» Это вторая победа пермячек над дебютантом лиги Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» одержал вторую победу подряд в чемпионате России. 27 марта команда Елены Сусловой обыграла в Казани ещё одного дебютанта Суперлиги — местный ЖФК «Рубин».

Единственный гол на последних секундах матча забила форвард «Звезды-2005» София Шишкина.

Напомним, ранее «Звезда-2005» одержала победу над другим дебютантом лиги — «Ростовом» (1:0). Голом в той встрече отметилась Надежда Ильиных. Всего после трёх матчей у «звёздочек» в активе две победы, одна ничья, семь очков и четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч «Звезда-2005» проведёт 18 апреля в Перми. Соперник — серебряный призёр Суперлиги-2020 и обладатель Суперкубка России по футболу — 2021 — московский ЖФК «Локомотив» (0+). Сейчас железнодорожницы возглавляют турнирную таблицу лиги.

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