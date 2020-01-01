Елена Лодыгина журналист На установку и модернизацию светофоров в Перми потратят почти 18 млн руб. В рамках контракта будут установлены девять новых светофоров Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Администрация Перми объявила аукцион на модернизацию и установку светофоров в Перми. Всего в рамках контракта планируется установить девять новых светофоров: на ул. Баумана, 7, на перекрёстке ул. Баумана — ул. 9 Мая, в посёлке Новые Ляды (на ул. Мира, 9), на перекрёстках ул. Монастырской с ул. 25-го Октября, Советской — с ул. Матросова, ул. Адмирала Ушакова — с 5-й Каховской, ул. Энгельса — с ул. Углеуральской, ул. Космонавта Беляева — с ул. Одоевского, ул. Героев Хасана — с ул. Смирнова.

Также подрядчик должен провести модернизацию шести светофоров: на ул. Академика Веденеева, 25 — ООТ НПО, на ул. Баумана, 24, на перекрёстке ул. Мира — ул. Братьев Игнатовых, проспекта Паркового — ул. Желябова, на ул. Куйбышева — ООТ «Троллейбусное депо», на ул. Тургенева — ул. Макаренко, 28.

Начальная — максимальная — цена контракта составила 17,934 млн руб. Итоги аукциона будут подведены 12 апреля. Все работы должны быть выполнены в срок до 31 августа 2021 года.

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