Все пермские депутаты-одномандатники в Госдуме заявились на праймериз Последним из коллег это сделал Дмитрий Сазонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Участники праймериз в сборе

Константин Долгановский

Все депутаты от Пермского края в Государственной думе, избранные по одномандатным округам, подали документы на участие в предварительном голосовании «Единой России».

26 марта, последним из коллег, это сделал Дмитрий Сазонов. Он будет бороться за право выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму по округу №61.

Ранее на участие в праймериз заявились Дмитрий Скриванов (округ № 60), Игорь Шубин (округ № 58), Алексей Бурнашов (округ №59). Соперником Бурнашова по округу станет депутат Заксобрания Пермского края Роман Водянов.

Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая в онлайн-режиме: проголосовать за кандидатов можно будет только через портал «Госуслуги».

Выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.

Выборы в Государственную думу состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года. Жители Перми также будут выбирать депутатов Законодательного собрания края и депутатов городской думы.

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