«Ростелеком» в Прикамье подключил к интернету первый Tik -Tok House на Урале Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Перми обеспечил качественным высокоскоростным интернетом первый Tik-Tok House на Урале. Шесть блогеров Прикамья объединились и открыли свой Tik-Tok House, чтобы производить контент и проводить мастер-классы для школьников и студентов в онлайн-формате, сообщает прес-сслужба компании.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Жизнь тиктокеров невозможна без качественного онлайна. Специалисты компании «Ростелеком» подключили дом блогеров к оптическому интернету со скоростью соединения до 350 Мбит/с и установили мощный Wi-Fi-роутер, который позволяет ловить сигнал в любой точке здания. Теперь тиктокеры могут одновременно снимать и выкладывать видео, вести прямые эфиры для своих подписчиков.

Даня Титов, блогер:

— Мы с ребятами дружим давно. В какой-то момент мы посчитали, что общее количество подписчиков у нас на шестерых превысило полтора миллиона человек. Тогда пришла идея открывать Tik-Tok House. Теперь у нас есть быстрый интернет, и мы сможем чаще удивлять подписчиков прикольным контентом. А ещё проводить мастер-классы и курсы по созданию видео. На них мы даем информацию, какими программами лучше пользоваться и как вести себя в кадре.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Пётр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Каждый день мы подключаем к высокоскоростному интернету крупные компании, заводы, офисы, рестораны и квартиры. Но Tik -Tok House подключили впервые. Желаю нашим пермским блогерам популярности, успеха, яркого контента и миллионов лайков и комментариев!.

В 2020 году ведущий интернет-провайдер страны «Ростелеком» построил в Прикамье более трех тысяч километров оптических сетей связи, сегодня 75 % семей края могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Развитие телеком-инфраструктуры идет в многоэтажных домах, в частном секторе, в крупных городах и труднодоступных населенных пунктах. И продолжится в 2021 году.

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