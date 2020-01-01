За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 120 человек В числе заболевших — 10 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в Пермском крае за минувшие сутки выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 15 человек госпитализированы, 105 проходят лечение на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 0,3%, коэффициент распространения болезни — 0,9. Среди новых заболевших —10 детей; женщин вдвое больше, чем мужчин.

Общее число инфицированных в Прикамье составляет 50 653. Регион опустился на 15-ю строчку среди субъектов РФ по приросту заболевших.

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