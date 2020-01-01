Медицинские маски стали причиной засоров ливневой канализации в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городская система водоотведения с началом активного снеготаяния стала испытывать повышенную нагрузку, об этом ТК «Рифей» сообщили в «Новогоре-Прикамье».

В пик половодья большие очистные сооружения в Гляденово принимают более 400 тыс. кубометров в сутки, это почти вдвое больше, чем в обычные дни. Дополнительной нагрузкой на сети становится различный мусор, который с водой попадает в канализацию и становится причиной засоров на сетях и сбоев в работе оборудования. Бичом нынешнего сезона коммунальщики назвали медицинские маски.

Специалисты «Новогора» призывают граждан не выбрасывать в канализацию твёрдые бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой неорганический мусор.

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