Прокурор Пермского края Павел Бухтояров провёл выездные приёмы в Барде, Осе и Елово Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров провёл первую серию выездных приёмов граждан. Встречи с жителями Барды, Осы и Елово прошли во время совместной рабочей поездки с председателем краевого парламента, депутатом от округа №23 Валерием Сухих.

Большинство обращений жителей касалось вопросов необоснованного начисления платы за услуги ЖКХ, неправомерного увольнения, нарушения выплат субсидий и другие.

«Депутатские приёмы граждан проходят в территориях регулярно, работа с обращениями не прерывалась даже в период пандемии. Но для жителей территорий важно иметь возможность задать некоторые вопросы руководителям профильных организаций и ведомств. Задача депутата — обеспечить эту возможность, чтобы она прошла максимально эффективно для обеих сторон. Благодарю Павла Валерьевича за проведённые приёмы: обратившиеся получили необходимую информацию и поддержку по ряду вопросов, а также дали обратную связь по работе ведомства в муниципалитетах. Уверен, информация будет полезной для дальнейшей работы прокуратуры Прикамья», — отметил Валерий Сухих по итогам поездки.

Напомним, Павел Бухтояров назначен прокурором Пермского края 17 февраля этого года указом президента РФ Владимира Путина. В марте депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали законопроект региональной прокуратуры по повышению эффективности применения административных мер в отношении лиц, допускающих нарушения ограничительных мер по нахождению несовершеннолетних в общественных местах.

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