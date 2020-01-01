Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 26 по 28 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

26 марта с 04:40 до 27 марта, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Электра» (16+) — пламенной трагедии Рихарда Штрауса об одержимой идеей мести греческой царевне в постановке Патриса Шеро. Это последняя работа режиссёра, умершего в 2014 году. «Электру» исполняет звёздный состав артистов: Нина Стемме в заглавной роли, Вальтрауд Майер в роли Клитемнестры, матери Электры и объекта её ярости, а Адриана Печонка — в роли сестры Электры, Хрисофемиды. Брата Электры, Ореста, исполняет Эрик Оуэнс, а в роли узурпатора Эгиста в Мет немецкий тенор Буркхард Ульрих.

26 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт мировая концертная премьера Гольдберг-вариаций Иоганна Себастьяна Баха в исполнении звезды мировой фортепианной сцены Полины Осетинской (12+).

26 марта в 19:00 в Органном концертном зале в рамках I фестиваля аутентичной музыки (6+) театр исторического танца «Малый Трианон», Российский ансамбль старинной музыки и органист Даниэль Зарецкий приглашают на музыкальное представление «Король танцует» (6+).

26 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Вильнюс» (12+).

С 27 марта Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «Отражение души» (16+) к 90-летию Евгения Широкова. Издания, представленные на выставке, знакомят с работами художника: классический художественный альбом Пермского книжного издательства 1987 года; каталог Пермской государственной художественной галереи со списком работ юбиляра; небольшое издание «Балетные портреты» пермского общества «Арабеск», созданное к 70-летию со дня рождения художника, и другие.

27 марта с 04:40 до 28 марта, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Идоменей» (16+). Не самая известная оперная партитура Моцарта превратилась в стенах Мет в настоящий хит благодаря творческому дуэту режиссёра Жан-Пьера Поннеля и дирижёра Джеймса Ливайна. Звёздный состав исполнителей: Лучано Паваротти в партии Идоменея, царя Крита, Фредерика фон Штаде в партии царского сына Идаманта, Иляна Котрубаш в партии Илии и непревзойденная Хильдегард Беренс в партии Электры.

27 и 28 марта в 11:00 и 14:00 Пермская краевая библиотека для слепых в рамках проекта «Ощути невидимое. Сказки для всех» приглашает на спектакль «Клубочек шерсти» (0+, от 4 лет) по одноименному произведению Овсея Дриза — поучительную историю о щедром и справедливом Клубочке шерсти, о добром Барашке и о неминуемом наказании жадной и неблагодарной Старухи. Главный герой спектакля, Клубочек шерсти, рассказывает детям сказку и постоянно советуется с малышами о том, как поступить дальше. Помимо спектакля зрителей ждёт мастер-класс по изготовлению кукол.

27 марта в 12:00 на Заводе им. Шпагина (в малом театральном зале) пройдёт семейный концерт живой музыки «Эффект Моцарта» (0+).

27 марта в 15:00 в Краевой библиотеке им. Горького пройдёт онлайн-заседание клуба «Пермский интеллигент» (6+). В рамках заседания состоится встреча с мастером по изготовлению кукол Евгенией Авдеевой, которая расскажет про зарождение и развитие кукольного мастерства на территории Перми и Пермского края.

27 марта в 14:00 и 18:00, а также 28 марта в 18:00 Пермский академический Театр-Театр приглашает на премьеру пластической драмы «Мы» (16+). Ярким завершением первого дня премьерной серии спектакля «Мы» и праздничным событием в День театра станет арт-вечер музыки и технологий «Манифест свободы» (18+) в Театре-Театре. Гости попадут в пространство живого аудиовизуального перформанса в сопровождении электронной музыки от Delta Omega.

27 марта в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на концерт «Rock хиты» (12+) Александра Рассказова и группы «Красная Скрипка».

С 27 марта в честь Международного дня театра Пермский Дом актёра открывает персональную выставку (6 +) Юрия Лапшина — театрального художника, сценографа более 100 спектаклей, живописца, графика, художника-постановщика фильмов, преподавателя, организатора арт-проектов и перформансов. 31 марта в 18.00 в фойе Дома актёра состоится встреча с Ю.Н. Лапшиным, которая станет официальным открытием выставки.

28 марта в 00:00 американские фолк-рокеры Band of Horses (18+) соберутся вместе впервые с начала пандемии, чтобы сыграть на корабле «Винджаммер» в Южной Каролине.

28 марта с 04:40 до 29 марта, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию балета «Лебединое озеро» (16+). В Большом театре «Лебединое озеро» идет в редакции Юрия Григоровича, подарившего миру не только великолепные пуантные танцы невест принца, не только роковой образ Злого Гения — чёрной тени принца, но и совершенно нетрадиционный финал балета.

28 марта в 11:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на мастер-класс по рисованию акварелью (12+). Преподаватели школы № 2 им. Е. Н. Широкова Сергей Краснов и Елена Кобякова расскажут и покажут, как правильно работать с акварелью, как просто и с удовольствием можно рисовать для себя.

28 марта в 16:00 на Заводе им. Шпагина (в малом театральном зале) пройдёт спектакль «Поют птицы» (16+) инклюзивного театра НЕТЕАТР.

28 марта в 18:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут балет «Пламя Парижа» (12+). Балет о судьбах людей на фоне революционной борьбы, сколь динамичный, столь и трагический, с невероятным накалом страстей и не менее невероятными танцами — один из любимых зрителями всего мира балетов Большого театра.

28 марта в 19:00 в Органном концертном зале в рамках I фестиваля аутентичной музыки (6+) московские музыканты — лауреаты международных конкурсов Сергей Полтавский (виола д’амур) и Олеся Кравченко (орган) — выступят с концертом «Кавалер галантных безумств» (6+). Прозвучат сочинения выдающихся немецких и итальянских композиторов: Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Генриха Шмельцера, Джованни Антонио Пандольфи, Арканджело Корелли и Антонио Вивальди.

28 марта в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на лекцию о музыке простым языком «Механика и поэтика оперных скандалов» (18+). О механике и поэтике оперных скандалов, об их причинах и последствиях, жертвах и бенефициарах расскажет Ярослав Тимофеев — музыкальный критик, главный редактор журнала «Музыкальная академия», участник инди-группы OQJAV.

28 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Янтарная комната и другие чудеса в Царском селе» (12+).

До 31 марта в Доме Мешкова проходит выставка работ художника-камнереза Виталия Гнатюка (0+).

До 31 марта Библиотека им. Пушкина приглашает на выставку произведений психолога и художника Анны Амирхановой «Свет и нежность» (12+).

До 2 апреля в Творческой лаборатории «Так-то da school» (Старокирпичный переулок) проходит мультимедийная выставка «Женское лицо» (12+).

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку «Совместность» (0+) — итог продолжительной программы для детей с особенностями ментального развития и их родителей. Выставка «Совместность» была создана в рамках проекта «Собери коллекцию» — образовательной программы о современном искусстве, где дети исследовали произведения из коллекции PERMM и создавали собственные. На занятиях проекта ребята и их родители знакомились с работами Александра Бродского, Сергея Горшкова, Ольги и Александра Флоренских, Энвиля Касимова и других художников и создавали свои работы, используя техники и материалы «русского бедного».

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Александра Бродского «Дар» (12+). В экспозиции представлены звёздные объекты и инсталляции художника — «Окна и фабрики» (2009), «Ночь перед наступлением» (2009), «Дорога» (2010), «Предпоследний день Помпеи» (фрагмент инсталляции «Точки схода», 1997), «Живой уголок» (из проекта «Населенный пункт, 2007) и «Чайный домик» (1991).

До 11 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на выставку живописи, графики и скульптуры «Да здравствует женщина!» (16+)

До 14 апреля киноцентр «Премьер» показывает фильм открытия Берлинского кинофестиваля (2020) «Мой год в Нью-Йорке» (16+). Фильм рассказывает о юной Джоанн, которая устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка 1990-х. Втайне она мечтает писать и разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всём этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который, как мудрый старый профессор, готовит её к финальному экзамену во взрослую жизнь.

До 16 апреля в Пермской арт-резиденции проходит выставка произведений Валентина Жданова «Графика: монолог художника» (0+). На выставке представлен рисунок как основной вид графики, выполненный в разных материалах: карандаш, соус, пастель, акварель.

До 30 апреля на сайте Пермской художественной галереи можно увидеть виртуальную выставку «Очарование Крымом» (0+). Крым века ХХ-го представляют картины кисти Александра Куприна, Павла Шилинговского, Павла Кузнецова, Григория Шегаля, Михаила Недбайло, Виктора Ни, Александра Дейнеки.

До 12 мая гарелея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

Ежедневно можно увидеть The Silent Burn Project (16+) Акрама Хана. В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы, а также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

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