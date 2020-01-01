Григорий Серёдкин «Звезда» завершила сбор под Новороссийском без поражений Пермяки одержали две победы за один день Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» завершил сбор в посёлке Широкая Балка под Новороссийском двумя победами в контрольных играх. 25 марта подопечные Рустема Хузина сначала разгромили дубль красноярского «Енисея» (3:0), а затем уверенно победили ФК «Виста» (Геленджик) — 2:0.

В первом матче забитыми мячами отличились форвард «Звезды» Максим Лаук, капитан команды Евгений Тюкалов и атакующий полузащитник Тимур Абдрашитов.



А во второй игре голы забили опытный полузащитник Андрей Секретов и молодой форвард пермяков Кирилл Кочетов.



Напомним, ранее в рамках сбора «Звезда» сыграла вничью с димитровградской «Ладой» (1:1), затем победила ногинское «Знамя» (2:1) и раменский «Сатурн» (1:0). Таким образом, «Звезда» завершает сбор в Широкой Балке без поражений.



Напомним, пермский клуб возобновит сезон в ПФЛ 4 апреля. В этот день в Перми «Звезда» встретится с нижегородским ФК «Волна» (0+).



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