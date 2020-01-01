В Перми открылся амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса В день отделение может принять до 50 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В поликлинике ГКБ им. Гринберга на ул. Липатова, 19 в Кировском районе Перми открылся амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Центр работает в две смены, с 8 до 20 часов, и принимает всех жителей с признаками ОРВИ.

В отделении пациенты могут сдать анализы, получить консультацию терапевта и рекомендации по лечению. При подозрении на COVID-19 специалисты выпишут направления на дальнейшее обследование, например на КТ-диагностику.

В центре соблюдены все противоэпидемические меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции: проведено разграничение «красных» и «зелёных» зон, обустроена система шлюзов для безопасного входа и выхода. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Пациенты могут посещать отделение лично. Помимо этого, на осмотр в центр жителей отправляет служба неотложной помощи или врач-терапевт, которому требуется уточнить диагноз.

В день отделение может принять до 50 человек.

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