Бороться с фейками, накрутками и хищением средств: в России появилась «Платформа киберразведки» Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В автоматическом режиме выявлять номера, которые находятся под угрозой хищения средств или информации. Предотвращать кражу денег со счетов клиентов банков и защитить сотрудников компаний от мобильного мошенничества. Сегодня «МегаФон» первым среди операторов связи для решения всех этих вопросов запустил «Платформу киберразведки», сообщает пресс-служба компании.

Такая платформа аккумулирует информацию обо всех современных источниках сетевых атак на пользователей мобильной связи. Алгоритмы фиксируют распространение ссылок на вредоносное ПО, и по подозрительному характеру поведения пользователя платформа выявляет заражённые устройства, отслеживает обращение к фишинговым ресурсам.

Важно, что новая разработка помогает также выявлять недобросовестных пользователей, которые используют сим-карты для массовой автоматизированной регистрации с целью мошеннических операций. Например, ритейл или сервисы каршеринга смогут выявлять «оптовых» пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети — бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками. С таких аккаунтов также зачастую производится регистрация электронных кошельков, спам-рассылки по другим пользователям сервисов, мошенничество с использованием методов социальной инженерии на сайтах по размещению бесплатных объявлений.

«Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные «МегаФоном» алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлечённых в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции», — говорит Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона».

Информация обновляется по мере обнаружения новых угроз, поэтому компании могут оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, предупредить их о потенциальной опасности. У банков при получении информации об угрозе в отношении клиента есть возможность приостановить подозрительную операцию и связаться с клиентом для дополнительного подтверждения.

«Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам «МегаФона» идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на неё реагировать. Мы рады предложить рынку новый взгляд на управление киберугрозами, связанными с мобильным мошенничеством», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Пользователям платформы также доступен актуальный перечень выявленных фишинговых интернет-ресурсов, который регулярно пополняется и помогает в работе служб безопасности компаний.

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