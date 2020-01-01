Елена Лодыгина журналист Разработку проекта недостроенного дома на проспекте Декабристов оценили в 11,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ долгостроя на пр. Декабристов, 97 в Перми. Начальная — максимальная — цена контракта составила 11,240 млн руб.

Строительство 22-этажного дома на пр. Декабристов началось в 2004 году. Из 22 этажей было возведено только 19. Всего, по проекту, общая площадь дома составит 12,3 тыс. кв. м, 140 квартир. Застройщиком являлась компания «Гран-1», которую в 2011 году признали банкротом.

По техзаданию подрядчик должен провести корректировку проектной и рабочей документации, получить положительное заключение Госэкспертизы, доработать рабочую документацию. Все работы должны быть выполнены в течение одного года.

Напомним, в прошлом году краевые власти провели техобследование долгостроя на пр. Декабристов, 97. Контракт был заключён с ООО «Пермоблпроект» на 1,19 млн руб.

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