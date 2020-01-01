Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фальсификации на выборах губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю расследует дело о фальсификации результатов на семи участках в ходе выборов губернатора. Об этом сообщает в Facebook руководитель пермского «Голоса» Виталий Ковин.

Иски о возбуждении уголовных дел Ковин подал 9 декабря. «Голос» изучил данные из автоматизированной системы «ГАС-Выборы» и выяснил, что в последние часы работы семи участковых избирательных комиссий Свердловского района на них проголосовало непривычно большое количество людей.

«В протоколы «вписали» примерно 2070 якобы проголосовавших избирателей, — отмечает Ковин. — Это позволило увеличить на них среднюю явку с 21,6% до 37,5%. В целом по ТИК Свердловской №2 это дало прибавку примерно в 3%: с 25,5% до 28,5%. В масштабах всего города это даёт какие-то жалкие десятки процента. Как показали наши подсчёты, они просто накидывали к явке круглые цифры — 200, 300, 400 — и затем распределяли их среди кандидатов, стараясь не нарушить настоящие проценты полученных голосов».

«Дело было возбуждено некоторое время назад, я даже точно не могу вспомнить, когда именно. Просто в интересах следствия просили раньше не сообщать», — отмечает правозащитник.

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