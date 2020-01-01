Мария Сыропятова Пермский край занял восьмое место в рейтинге восприятия российских регионов международными медиа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край по итогам 2011–2020 годов занял восьмое место по результатам исследования восприятия российских регионов зарубежными медиа. Об этом сообщает аналитическое агентство «Смыслография». Средний показатель Прикамья в течение этого периода — 15,2.

Первое место в списке наш регион занимал в 2011 году. Тогда наивысший показатель Прикамье заработало в связи с участие в российской премьер-лиге футбольного клуба «Амкар». Среди важных информационных поводов иностранные СМИ называли также международный фестиваль иллюзионистов и современного цирка «Белая магия — 2011». Снижение позиций Пермского края в рейтинге связано с трагедией 2018 года, когда в 127-й школе Перми было совершено нападение на школьников. Ещё одна трагедия — крупный пожар в Кемерово — заставила международные издания вспомнить о трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь».

В первую тройку лидеров исследования «Смыслографии» вошли Сахалинская область, Краснодарский край и Татарстан. Именно они стабильно занимали лидирующие места рейтинга на протяжении второго десятилетия XXI века. За ними следуют Самарская и Нижегородская области, Приморский край и Томская область. Санкт-Петербург отстал от Пермского края, заняв девятое место.



Авторы исследования отмечают, что главным позитивным драйвером для зарубежных СМИ в освещении событий в российских регионах остаётся спорт: футбол, хоккей, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, а также чемпионаты мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году, по шахматам в 2014-м в ХМАО, по боксу в Екатеринбурге в 2019-м.





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