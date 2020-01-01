Григорий Серёдкин Пять футболисток «Звезды-2005» вызваны в национальные сборные своих стран Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Сразу пять футболисток пермского ЖФК «Звезда-2005» вызваны в национальные сборные своих стран. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Так, в сборную России вызваны три футболистки. Это форвард и капитан команды Олеся Курочкина, нападающий Надежда Ильиных и полузащитник Валентина Орлова.

А в сборную Беларуси вызваны вратарь Наталья Воскобович и полузащитник Елизавета Сергейчик.

Женская национальная сборная России под руководством Юрия Красножана с 28 марта по 14 апреля проведёт учебно-тренировочный сбор и два стыковых матча против сборной Португалии за выход в финальную часть Чемпионата Европы-2022. Первый матч пройдет 9 апреля в Лиссабоне, а ответная встреча состоится 13 апреля в Москве на «Сапсан Арене» (оба — 0+).

Напомним, ранее «Звезда-2005» одержала первую победу в женской Суперлиге-2021. Со счётом 1:0 команда Елены Сусловой обыграла дебютанта турнира — ЖФК «Ростов» (Ростов-на-Дону). Единственный гол встречи забила Надежда Ильиных.

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