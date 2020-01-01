Квартиры и загородные дома: группа компаний ПЗСП представит свои объекты на ярмарке недвижимости Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

С 25 по 28 марта в Перми пройдёт 21-я ярмарка недвижимости. В этом году группа компаний ПЗСП участвует в выставке сразу с двумя стендами. Специалисты представят пермякам современные и уютные квартиры от застройщика, а также проекты компании в сфере загородного строительства, сообщает пресс-служба компании.

На ярмарке недвижимости клиенты смогут не только познакомиться с действующими предложениями ПЗСП, но и получить полную консультацию о приобретении жилья, пообщаться со специалистами по недвижимости и представителями банка и даже забронировать квартиру.

Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП:

— Наша компания принимает участие в ярмарке практически каждый год. Для нас это возможность ближе пообщаться с клиентами, рассказать о новых проектах и выявить потребности потенциальных покупателей, чтобы в дальнейшем учитывать их в проектировании наших домов.

По информации отдела продаж компании, на данный момент наибольший интерес у пермяков вызывают новостройки от группы компаний ПЗСП по адресам ул. Адмирала Ушакова, 65 и бульвар Гагарина, 18. Также на ярмарке представят объекты загородного строительства — дома и земельные участки в посёлке «Троицкая усадьба». Большое внимание будет уделено частному строительству — гости выставки смогут ознакомиться с ассортиментом строительных материалов от ПЗСП и готовыми проектами загородных домов.

Кроме того, 27 марта в 14:30 на ярмарке посетители выставки смогут посетить семинар «Как построить дом своими руками», где специалисты отдела маркетинга ПЗСП расскажут об особенностях и основных ошибках при строительстве индивидуальных домов из газобетона, а также ответят на все возникающие вопросы. Зарегистрироваться на презентацию можно по ссылке.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектные декларации — на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники», бульвар Гагарина, 18 — ООО «Спецстройбульвар Гагарина, 18».

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.