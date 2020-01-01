Число уехавших из Прикамья в 2020 году сократилось на 10 тысяч человек по сравнению с 2019 годом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат подвёл итоги миграции населения за 2020 год. По данным ведомства, из Прикамья за этот период в другие регионы России уехали жить 66 600 человек, а за границу — 4111. Это почти на 10 тысяч человек меньше, чем за предыдущий год.

Переехали в край из других территорий страны 61 975 человек, а из-за рубежа — 3706.

— Наибольшее число выбывших за пределы Пермского края выбирали регионы Южного, Уральского и Центрального федеральных округов. К числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край, Московскую и Свердловскую области, миграционный отток в которые составил 723, 487 и 436 человек соответственно, — рассказали ТК ВЕТТА в Пермьстате.

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