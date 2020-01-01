Выдача автокредитов в Пермском крае сократилась на 4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным 4000 кредиторов, которые передают сведения в Национальное бюро кредитных историй, в феврале этого года количество купленных в кредит автомобилей составило 72,6 тыс. единиц. По сравнению с тем же периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 5,3%.

Самое большое количество выданных автомобильных кредитов зарегистрировано в Москве (6,0 тыс.), Санкт-Петербурге (4,6 тыс.), Московской области (4,4 тыс.), Татарстане (3,4 тыс.). А самый заметный рост зафиксирован в Калужской (+20,5%), Воронежской (+19,9%) и Новосибирской (+19,4%) областях.





При этом в феврале отмечалась разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Ряд регионов продемонстрировал снижение данного показателя. Так, например, в Кемеровской области число автокредитов снизилось на 35,8%, в Самарской области на 8,8%, а в Пермском крае на 4,1%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.