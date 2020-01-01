Коронавирус подтвердился у 126 жителей Пермского края
Это больше, чем днём ранее
Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 126 жителей Пермского края. Это на один случай больше, чем днём ранее.
Из новых заболевших 26 человек госпитализированы, 100 проходят лечение на дому. В больницах сейчас находятся 790 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, 49 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Четыре пациента за сутки скончались.
С начала пандемии COVID-19 в Прикамье заболели в общей сложности 50 412 жителей. По темпам заболеваемости регион находится на 12-м месте в России.
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