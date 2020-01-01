Средний чек за перелет из Перми за рубеж вырос до 15 тыс. руб. Наиболее востребованы у путешественников страны ближнего зарубежья и Стамбул Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, что средний чек за перелёт из Перми за рубеж составляет сейчас 14 991 руб. за билет в одну сторону. Анализировались билеты, оформленные для вылета с 1 января по 31 мая. По сравнению с тем же периодом 2020 года средний чек за перелёт в одну сторону выше на 27%, а по сравнению с тем же периодом 2019 года — на 40%.

Что касается перелётов по России, то здесь средний чек снизился по сравнению с 2020 годом на 7%, и составляет 5450 руб. за билет в одну сторону. По сравнению с 2019 годом средний чек сократился на 15%.

По данным Туту.ру, сейчас наиболее востребованы у путешественников из Перми страны ближнего зарубежья, а также Стамбул. Аналитики отмечают, что спрос на зарубежные направления по-прежнему остаётся очень низким и большинство путешественников сейчас отдают предпочтение внутреннему туризму.

Среди внутренних направлений наиболее заметно в сравнении с прошлым годом снизились средние чеки за перелёт из Перми в Ставрополь (-51%) и Сыктывкар (-42%).

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