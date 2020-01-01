Стоимость нового оперного в Перми выросла в полтора раза Строительство театра должно завершиться в 2024 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового театра оперы и балета в Перми

Возведение новой сцены Пермского театра оперы и балета оценено в 15 мдрд руб. Об этом на заседании регионального правительства заявил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.



Он добавил, что проектирование новой сцены находится в активной фазе.

Ранее проект оценивался в 10 млрд руб., 70% средств должна была выделить федеральная казна. Теперь процент вырастет. Разницу также предполагается покрыть за счёт федеральных средств.

«Важно сказать, что на новую сцену театра оперы и балета мы не закладываем региональных бюджетных средств, мы работаем с Федерацией по получению средств», — сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

Проект новой сцены Пермской театра оперы и балета был представлен общественности в январе 2020 года. Объект возведут в Разгуляе, между «Заводом Шпагина» и сквером Татищева. В здании будет два зала примерно на 1250 мест каждый, в том числе концертный зал, сцена 27 м на 21 м, оркестровая яма с тремя подъёмно-опускными площадками и барьером, рассчитанная на 100 музыкантов, репетиционный комплекс на 400–800 мест с отдельными залами для балета, хора и артистических экспериментов.

Также проект предусматривает создание театральных мастерских и площадки для монтажа декораций. Общая площадь нового здания Пермской оперы — 33 700 кв. м.

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