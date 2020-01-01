Сергей Юрасов: НПО «Искра» нужно расти и увеличивать присутствие на рынке В НПО «Искра» прошла конференция на тему кооперации предприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

НПО «Искра»

В ПАО «НПО «Искра» 23 марта прошла открытая конференция на тему промышленной кооперации. Участниками мероприятия стали представители краевых предприятий, а также учредители, руководители и акционеры компаний из 12 регионов России: Москвы, Нижегородской области, Самарской области, Удмуртской Республики и др.

Из прикамских предприятий конференцию посетили, например, представители «Мотовилихинских заводов», ГП «Спутник-Комлектация», Лысьвенского металлургического завода. Это те предприятия, которые наиболее активно участвуют в пермской кооперации с НПО «Искра».

Напомним, пермское ПАО «НПО «Искра» является производителем газоперекачивающих агрегатов, центробежных компрессоров, газотурбинных электростанций и компрессорных установок для нефтегазовой промышленности, а также оборонной промышленности.

Алексей Чибисов, министр промышленности и торговли Пермского края:

— Мы очень рады тому, что сегодня ведётся открытый диалог между НПО «Искра» и его поставщиками. Это важно с точки зрения понятия перспектив совместной работы, а также для улучшения координации между самими поставщиками, отслеживания тех обязательств, которые поставщики готовы брать на себя при взаимодействии с НПО «Искра».

Так, «Искра» на конференции смогла привлечь новых поставщиков с качественной и конкурентоспособной продукцией. А для самих поставщиков мероприятие стало возможностью заключить контракты и понять, как, с какими сроками оплаты и на каких условиях заключаются сделки.

«Почему важна кооперация? Нет ничего лучше, чем открытый диалог, когда заказчик и поставщик понимают свои потребности. Дополнительная загрузка для наших предприятий порождает рост объёма производства. А рост производства увеличивает доходы и стимулирует рост экономики всего региона», — добавил глава краевого минпромторга.

«И вряд ли ещё придуман лучший способ, чем прямой диалог», — уверяет генеральный директор НПО «Искра» Сергей Юрасов. — Посмотрите, сколько людей в зале — практически из 12 регионов страны. И это говорит о высоком интересе к нашей компании как к предприятию. Нам нужно расти и увеличивать присутствие на этом рынке. Мы за открытость, за сотрудничество. Но это так просто не даётся. Надо развиваться, работать и суметь себя продать нашим ключевым заказчикам. Нам нужны партнёры, а не просто компании, которые выполняют наши условия».

По словам Сергея Юрасова, успех компании складывается из трёх составляющих: сроки, качество и себестоимость. И если на этих трёх направлениях будет достигнут результат, то компания добьётся всех поставленных целей.

Арсений Лобанов, директор по продажам НПО «Искра»:

— Если раньше ПАО НПО «Искра» было закрытым предприятием, то сегодня мы открываем двери. Мы говорим о том, что у нас есть большой рыночный потенциал. Он есть и у кооперации, которая должна развиваться вместе с нами. Мы заинтересованы в работе с надёжными поставщиками. Важно показать это заказчикам, таким как ПАО «Газпром», и убедить их в том, что ПАО НПО «Искра» и кооперация для них стратегические партнёры.

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