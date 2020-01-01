Центробанк планирует к 2025 году выпустить новые банкноты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 2025 году Центробанк РФ планирует выпустить новые банкноты. Решение регулятор принял из-за устаревшей системы защиты и роста оборота наличных. Кроме того, сообщают «Известия", смена дизайна задумана потому, что фальшивомонетчики активно осваивают новые технологии.

На банкнотах предполагается представить все федеральные округа РФ. Предварительно, на купюрах номиналом 10 рублей изобразят Новосибирск, 500 рублей — Пятигорск, на купюрах в 1000 рублей — Нижний Новгород, 5000 рублей — Екатеринбург.

При этом на 50 рублях останется Санкт-Петербург, а на 100 рублях — Москва.

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