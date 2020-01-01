Время бесплатной парковки для многодетных в центре Перми увеличено до двух часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермская городская дума поддержала предложение об увеличении до двух часов времени бесплатной парковки для многодетных семей.



Первоначально мэрия Перми предложила ввести льготный период для многодетных до одного часа. Но по инициативе депутатов гордумы Дмитрия Малютина, Арсена Болквадзе, Вероники Куликовой и Натальи Мельник период был продлен вдвое. До введения льготы бесплатный период парковки для многодетных, как и для всех, составлял 20 минут.

Новая льгота будет доступна с 1 июня 2021 года. Известно, что автомобиль должен быть зарегистрирован на одного из членов семьи старше 16 лет. При этом для получения новой льготы автомобиль многодетной семьи должен быть включён в специализированный реестр (сейчас администрация Перми разрабатывает порядок включения в этот реестр).

«Почти полтора года готовили проект решения по льготным парковкам для многодетных семей, — сказала депутат Наталья Рослякова. — Администрация предлагала 60, но депутаты отстояли 120 минут. Проект устанавливает определенные требования к тем, кто подаст заявки на включение в реестр. Важно грамотно провести разъяснительную, информационную работу, чтобы люди понимали, как действует льгота.»

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