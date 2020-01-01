Время бесплатной парковки для многодетных в центре Перми увеличено до двух часов
На пленарном заседании Пермская городская дума поддержала предложение об увеличении до двух часов времени бесплатной парковки для многодетных семей.
Новая льгота будет доступна с 1 июня 2021 года. Известно, что автомобиль должен быть зарегистрирован на одного из членов семьи старше 16 лет. При этом для получения новой льготы автомобиль многодетной семьи должен быть включён в специализированный реестр (сейчас администрация Перми разрабатывает порядок включения в этот реестр).
«Почти полтора года готовили проект решения по льготным парковкам для многодетных семей, — сказала депутат Наталья Рослякова. — Администрация предлагала 60, но депутаты отстояли 120 минут. Проект устанавливает определенные требования к тем, кто подаст заявки на включение в реестр. Важно грамотно провести разъяснительную, информационную работу, чтобы люди понимали, как действует льгота.»
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