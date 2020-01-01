В городском бюджете добавили средств на реконструкцию скверов Поделиться Поделиться Твитнуть

23 марта на пленарном заседании Пермской городской думы внесены изменения в городской бюджет.

К 300-летию Перми добавили средств на реконструкцию и благоустройство четырёх скверов: на ул. Калгановской, 62, ул. Генерала Черняховского, ул. Корсуньской, 31 и ул. Яблочкова. В общей сложности на их реконструкцию в Перми за три года потратят 243,2 млн руб.



По словам врио заместителя председателя Пермской городской думы Натальи Мельник, на ремонты школ и детских садов в 2021 году добавили ещё 32 млн руб. «Остальные изменения — это межотраслевые изменения, которые не влияют на размеры бюджета», — отметила Наталья Мельник. При этом, по её словам, депутаты ждут от мэрии Перми системных изменений по более качественной проработке вопросов по финансированию городских проектов.

Прогнозируемый объём доходов бюджета Перми составит в 2021 году 44,5 млрд руб., общие расходы — 48 млрд руб. Таким образом, дефицит сохранится на уровне 3,5 млрд руб. В 2022 году объём доходов бюджета запланирован в 44,1 млрд руб., объём расходов — 46,4 млрд руб. Дефицит в 2022 году предполагается в размере 2,25 млрд руб. В 2023 году доходы составят 41,3 млрд руб., расходы — 42,3 млрд руб. В результате дефицит должен составить 994 млн руб.

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