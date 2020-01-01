Годовая инфляция в Пермском крае в феврале повысилась до 5,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Годовая инфляция в Прикамье в феврале повысилась относительно предыдущего месяца на 0,4 п.п., и составила 5,2%. Как отметили в пресс-службе Отделения Пермь Банка России, это меньше, чем в Приволжском федеральном округе и в России в целом (5,9% и 5,7% соответственно).

Интенсивнее всего цены росли на продовольственные товары (относительно предыдущего месяца — на 0,9 п.п., за год — на 7,6%). Основные причины — сокращение предложения отдельных продуктов в силу климатических факторов, а также ослабление рубля в 2020 году. В частности, заметно ускорился темп прироста цен на картофель, урожай которого в прошлом году из-за погодных условий был низким. Рост затрат на производство и перевозку из-за холодной погоды в феврале в регионе привел к ускорению прироста цен на огурцы и помидоры.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в феврале повысился относительно предыдущего месяца на 0,5 п.п., до 5,3% в годовом выражении. Наибольшее влияние на динамику в этом сегменте оказало восстановление спроса на фоне роста издержек производителей.

Годовой темп прироста цен на услуги в феврале снизился относительно предыдущего месяца на 0,3 п.п., до 2%. Основная причина — особенности формирования спроса в регионе на зарубежные поездки в феврале. С начала текущего года в статистическое наблюдение включены цены на поездки в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. В Перми на конец февраля были анонсированы первые прямые вылеты в эти страны, что снизило спрос на туры с чартером из Москвы, по которым ведется расчет динамики цен.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.