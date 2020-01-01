В Перми число преступлений в сфере IT за год выросло на 34,3% А раскрываемость не превышает 28% Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году в Перми зафиксировано 5818 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, что на 34,3% больше показателя 2019 года. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы рассказал начальник управления МВД по Перми Алексей Туров.

По данным МВД, доля таких преступлений постоянно растёт: в 2018 году — на 13%, в 2019 году — на 23%.

В 2020 году 36% преступлений в сфере IT-технологий приходилось на хищение средств с банковских счетов и 64% — на мошенничество.

Раскрываемость этого вида преступлений в 2020 году составила 27,9% (в среднем по России — 20%).

«Раскрываемость не так хороша, как хотелось бы на сегодняшний момент, — отметил депутат Павел Фадеев. — Это связано с удалённостью преступника от места совершения преступления. Поэтому это создаёт трудности, которые не позволяют быстро их раскрывать».



Но, по мнению Павла Фадеева, перспективы в этом отношении у правоохранительных органов хорошие.

Депутат Дмитрий Фёдоров тоже обеспокоен ростом числа преступлений в сфере высоких технологий, но обратил внимание на снижение общего числа преступлений в городе:

«Радует, что в Перми в 2020 году наблюдалось снижение общего числа преступлений на 8%, в отличие от других городов-миллионников, таких как Самара, Уфа, Нижний Новгород, где, наоборот, наблюдался рост. Отрадно, что раскрываемость у нас держится стабильно на одном уровне».

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