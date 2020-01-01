В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Ереван Поделиться Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Перми Большое Савино появились прямые перелёты в столицу Армении г. Ереван. Перевозчик — авиакомпания Nordwind Airlines.

Обслуживать рейсы на маршруте будут самолёты Boeing 737. Первый вылет из Перми в Ереван запланирован на 6 часов 20 минут 28 марта. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Перелёты будут осуществляться по воскресеньям до 18 апреля 2021 года.

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