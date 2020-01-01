Госдума приняла во втором чтении проект закона о праве президента вновь баллотироваться на два срока Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 23 марта, на пленарном заседании Государственной думы во втором чтении принят законопроект, который позволит действующему президенту России вновь претендовать на два срока, сообщает РИА «Новости».

В документе сказано, что положение Конституции страны, которое ограничивает число сроков пребывания одного и того же лица на должности президента РФ, применяется к лицу, занимавшему или занимающему должность главы государства. При этом не учитывается число сроков, в течение которых он занимал или занимает свой пост на момент вступления в силу поправки в Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для главы государства возможность занимать пост президента России в течение сроков, допустимых указанным положением.

Проект закона был внесён в Государственную думу 17 ноября. 18 декабря прошлого года документ поддержали в правительстве.

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