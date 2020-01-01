Ещё 125 человек в Пермском крае заболели коронавирусом 35 из них госпитализированы Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные о заболевших на коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19: 35 человек госпитализированы, 90 — проходят лечение на дому.

Среди заболевших трое детей, 41 пациент мужского пола, 84 — женского.

Прикамье находится на 15-й строчке среди субъектов РФ по приросту заболевших.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 286.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.