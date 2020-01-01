«Диктант Победы» состоится 29 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Международная патриотическая акция «Единой России» пройдёт в 2021 году в третий раз. Об этом напоминает пресс-служба исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.

«В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и в малых населённых пунктах. А благодаря поддержке Россотрудничества задания «Диктанта» смогут выполнить и наши соотечественники за рубежом, и иностранные граждане. Кроме того, любой желающий может принять участие в акции в онлайн-формате», — рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе брифинга.

Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО — Российского военно-исторического общества — и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского», — отметил Александр Хинштейн.

Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 тыс. площадок. Как и в прошлом году, их организуют на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, на предприятиях «Городов трудовой доблести», объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС. За рубежом площадки будут запускать при содействии Россотрудничества.

Оказать помощь в организации «Диктанта» может любой совершеннолетний житель России — для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца, рассказала сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке молодёжных инициатив, председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

«Кроме того, важно пройти обучение, организованное для волонтёров. Оно будет состоять из двух форматов. Это обучение онлайн на специальной платформе «Волонтёров Победы» и непосредственно на площадках проведения «Диктанта Победы», — пояснила Ольга Амельченкова. Она добавила, что в прошлом году помощь в проведении акции оказали более 25 тыс. человек, и выразила уверенность, что в этом году добровольцев станет ещё больше.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— С каждым годом чисто участников «Диктанта Победы» в Пермском крае растёт. Если в начале проведения акции в ней участвовало около 1,5 тыс. человек, то в 2020 году в Прикамье «Диктант» написали порядка 12 тыс. жителей края. Было задействовано 110 площадок во всех муниципальных образованиях Пермского края; «Диктант» писали в 56 школах, 47 учреждениях среднего профессионального образования. Кроме учебных заведений в написании «Диктанта Победы» приняли участие подразделения Министерства обороны и Росгвардии: Пермский военный институт, Суворовское и кадетское училища. В связи с присвоением Перми звания «Город трудовой доблести» акция состоялась на «Пермских моторах» и Пермском пороховом заводе. В Перми открытыми площадками стали исторический парк «Россия — моя история» и библиотека им. Горького. Сегодня мы активно готовимся к проведению «Диктанта Победы — 2021». Он будет посвящён 80-летию начала Великой Отечественной войны. Уверены, что число участников будет не меньшим, ведь планируется увеличение числа площадок для написания «Диктанта».

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдёт в третий раз. Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.

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