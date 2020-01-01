Гендиректором Лысьвенского завода эмалированной посуды стал Иван Огородов Поделиться Поделиться Твитнуть

Нового генерального директора предприятия назначил совет директоров АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды». Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», с 20 марта завод возглавил Иван Огородов. С ним заключён контракт на пять лет.



Прежний гендиректор Андрей Шилов остался работать в холдинге.

АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в «нулевые» было выделено из состава Лысьвенского металлургического завода.

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