Власти края вновь обследуют футбольный манеж «Пермь Великая» Поделиться Поделиться Твитнуть

В министерстве физической культуры и спорта Пермского края готовят документы для конкурса по выбору подрядчика для проведения технической экспертизы крытого футбольного манежа «Пермь Великая». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». В ходе обследования предполагается выяснить, какие работы необходимо провести на объекте.

Напомним, спортивный комплекс на 3 тысячи зрителей начали строить летом 2015 года. Завершить строительство манежа предполагалось в конце 2016 года, но стройку удалось завершить на год позже. Открыли манеж только в марте 2018 года.

В ближайшее время также планируется объявить аукцион по отбору подрядчика на восстановление виража в манеже спорткомплекса имени Сухарева. Ранее манеж был разобран для монтажа нового скалодрома. Планируется заменить высоковольтный кабель, который отвечает за работу всей системы энергоснабжения объекта.

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