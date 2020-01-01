В России могут открыть межрегиональные центры детской онкологии Поделиться Поделиться Твитнуть

Валерий Сухих обсудил вопросы защиты детства с коллегами из регионов на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.

Законодатели предложили включить в национальный проект «Здравоохранение» и федеральные программы отдельный раздел «Детская онкология» и открыть в субъектах России 10 опорных межрегиональных референс-центров для диагностики и лечения детской онкологии с участием лучших специалистов.

Правительству РФ рекомендовано разработать единый общефедеральный механизм маршрутизации, координации и сопровождения детей с онкологическими заболеваниями, обеспечив принцип «одного обращения». Упростить порядок получения «квот» на высокотехнологичную медицинскую помощь и включить в перечень услуг ОМС протонную терапию. Для федеральных законодателей рекомендовано рассмотреть и поддержать проект закона о медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и болезнями крови. Это создаст правовую основу для применения лекарственных препаратов офф-лейбл, которые применяются по показаниям, не упомянутым в инструкции.

Выявление и лечение онкологии остаётся одним из основных направлений здравоохранения Прикамья. В Пермском крае работает детский онкогематологический центр имени д. Ф. П. Гааза на 30 онкологических, 10 гематологических коек и шесть палат интенсивной терапии. В регионе реализуется единая трёхуровневая система оказания онкологической помощи. Запущен региональный проект «Онкопатруль», который нацелен на организацию регулярных выездных обследований по ранней диагностике онкозаболеваний.

Также на заседании рассмотрели вопросы законодательного регулирования в сфере образования. Законодатели уделили особое внимание теме организации питания в школах и актуализировали вопрос организации закупок продуктов для детей. Также был поднят вопрос о повышении оплаты труда педагогов и преодоления кадрового дефицита в общеобразовательных учреждениях.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что высокий уровень образования в Прикамье — одно из ключевых преимуществ и приоритет региона. Так, например, для решения проблемы нехватки учителей в сельских территориях с 2020 г. в крае реализуется проект «Земский учитель», в рамках которого учителя, переехавшие для работы в сельской школе или школе небольших городов, получают по 1 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. В 2020 г. такой поддержкой воспользовались 37 учителей, в 2021–2023 годах в проект планируется привлечь ещё 92 учителей.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что в данном вопросе нужен комплексный подход для создания комфортных условий для жизни и работы людей в отдалённых территориях. «Наша задача не только привлечь специалистов, но и «удержать» их на работе. Для этого мы создаём необходимые условия: строим новые школы, обновляем материально-техническую базу учреждений. Для подвоза учителей на работу приобретаем автомобили. Кроме того, последовательно вместе с главами муниципалитетов стремимся к повышению качества жизни на селе: приводим в порядок дороги, развиваем здравоохранение, создаём социальную инфраструктуру. Только комплексный подход поможет решить задачу по устранению территориального неравенства в регионе», — отметил губернатор.

«По сути, ключевой темой встречи стали вопросы защиты детства, — прокомментировал итоги заседания председатель Законодательного собрания Пермского края, член Совета законодателей при Федеральном собрании РФ Валерий Сухих. — Разговор состоялся конкретный и предметный, как и принятые решения. Они напрямую затрагивают жизнь людей в регионах, поэтому мы будем держать их на контроле и всецело способствовать комплексной реализации. Все наши решения в данной сфере должны быть направлены на то, чтобы каждый ребёнок был здоровым и счастливым. У региональных законодателей сегодня есть все инструменты, чтобы инициативы, направленные на улучшение образования и детской медицины, были реализованы как на уровне страны, так и в регионах».

В заседании, которое проходило в режиме видео-конференц-связи, приняли участие представители законодательных органов всех регионов. В качестве спикеров встречи выступили заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Информацию представили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководители ФАС, Рособрнадзора и Роспотребнадзора, председатели профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации.

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