За неделю в крае врачи вылечили от коронавируса более 1,7 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшую неделю из медучреждений Прикамья выписали ещё 1742 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Об сообщили ТК «Рифей» в региональном минздраве.

22 марта поправились и выписались из лечебных учреждений ещё 98 пациентов.

Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в крае достигло 44 179 человек.

В настоящее время на лечении находятся 806 пациентов с COVID-19.





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