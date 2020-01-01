Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми начала работу международная конференция по теоретической физике Поделиться Поделиться Твитнуть

Традиционная академическая Зимняя школа по механике сплошных сред пройдёт в Перми 22–26 марта уже в 22-й раз. Международная конференция проводится на базе Института механики сплошных сред Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) под руководством директора института академика Валерия Матвеенко.

Нынешняя Зимняя школа отличается от предшествующих. Прежде всего, она проходит в онлайн-формате, что объясняется эпидемиологическими ограничениями, в том числе сложностями с международными перелётами. Для основных участников предусмотрена организация видеоконференции, а заинтересованная научная общественность сможет смотреть трансляции на YouTube.

Кроме того, мероприятие носит юбилейный характер: Зимняя школа станет одним из первых мероприятий 50-летия академической науки Прикамья, которое отмечается в нынешнем году, объявленном к тому же Годом науки и технологий Российской Федерации.

Академическое «строительство» в Перми началось в 1971 году с образования отдела физики полимеров Уральского научного центра АН СССР, а также подразделений свердловских институтов экологии растений и животных и экономики.

В 1980 году отдел физики полимеров был преобразован в Институт механики сплошных сред Уральского научного центра АН СССР — первый академический НИИ в Перми. Его первым директором стал член-корреспондент АН СССР Александр Александрович Поздеев, которого по праву считают основателем академической науки Прикамья. Несмотря на то что наука с тех пор существенно расширила сферу своих интересов в Пермском крае, механика сплошных сред остаётся прорывной областью теоретической физики, которая обеспечивает научные приоритеты пермских учёных в мировом масштабе.

В работе Зимней школы по механике сплошных сред 2021 года примут участие 339 учёных из вузов, исследовательских центров и конструкторских бюро из 15 российских городов, а также из Израиля, Азербайджана, Германии и Италии. Несмотря на то что речь идёт о теоретической физике, некоторые темы, которые будут обсуждаться на секциях конференции, имеют важные прикладные аспекты.

Основные события, связанные с 50-летием академической науки Прикамья, намечены на осень нынешнего года.

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