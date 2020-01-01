Директором краевого центра безопасности дорожного движения назначен Михаил Бобков Поделиться Поделиться Твитнуть

Прежний руководитель ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» Дмитрий Куликов покинул пост. Новым директором учреждения с 16 марта назначен Михаил Бобков. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В краевом министерстве транспорта подтвердили эту информацию.

Михаил Бобков окончил Пермский государственный университет по специальности «Экономист-менеджер». Он работал в ООО «ПКР "Практика-М"», ООО «Фирма "Акцент"», «Уралкалий», «Мостоотряд-123» «Уралмостостроя» и др. В 2008 году Бобков был назначен коммерческим директором ОАО «Пермавтодор».

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