Пермская филармония представляет: единственный концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

В Перми пройдёт единственный концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского (6+). Дирижёр — Димитрис Ботинис. Солист — лауреат международных конкурсов Павел Милюков, скрипка, сообщает прес-сслужба филармонии.

Выступление состоится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Концерт посвящён творчеству великих композиторов: Людвига ван Бетховена и Сергея Прокофьева.

Музыкальные шедевры гениев музыки исполнит оркестр, который отмечает в этом сезоне 90-летие и которому сам Прокофьев доверял премьеры своих сочинений, — Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, художественным руководителем которого является народный артист СССР маэстро Владимир Федосеев.

Пермская краевая филармония

В качестве солиста выступит известный скрипач — лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков. Павел родился в Перми, игре на скрипке обучался в детской музыкальной школе №1. Сегодня он солист Мoскoвскoй филармонии. Титулованному скрипачу аплодировали на сценах Австрии, Бельгии, Германии, Венгрии, Швейцарии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Греции.

За дирижёрским пультом — Димитрис Ботинис, который знаком пермской публике по блестящему выступлению с Российским национальным оркестром. По мнению европейских критиков, «талантливый дирижёр завораживает публику необычным, динамичным и интуитивным стилем. Благодаря своей оригинальной технике, он будто лепит и одухотворяет музыку одновременно, используя удивительную, фантастическую палитру жестов».

Прозвучит единственный скрипичный концерт Бетховена — Ре мажор. Это произведение сыграло большую роль в развития скрипичного концерта в XIX и XX веке: продолжателями традиций Бетховена стали Брамс, Чайковский и Сибелиус.

Оркестр исполнит грандиозную Симфонию №5 Си-бемоль мажор, которую сам Прокофьев считал одним из лучших своих произведений. Она была написана во время Великой Отечественной войны. На первом исполнении в январе 1945 года оркестром дирижировал сам Прокофьев. Героические образы в ней соседствуют с нежными и страстными, серьёзная задумчивость — с озорным юмором. А завершается симфония потоком празднично-ликующих звучаний.

К трансляции в режиме онлайн присоединятся жители Кунгура, Осы, Звёздного, курорта «Ключи» и Чёрмоза.

23 марта в 19:00. Большой зал филармонии.

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