Григорий Серёдкин «АК 59» завершил сезон в НМХЛ на шестом месте Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК АК-59

Пермская молодёжная команда по хоккею «АК 59» завершила сезон в НМХЛ (Национальной молодёжной хоккейной лиге) на шестом месте, сообщает пресс-служба клуба.

Так, по итогам регулярного чемпионата «АК 59» занял шестое место турнирной таблицы. А в первом раунде плей-офф подопечные Сергея Сюрдяева в трёх матчах уступили ХК «Липецк» (11-е место регулярного чемпионата). Общий счёт в серии — 0:3 и липецкий клуб прошёл дальше, оставив позади на стадии 1/8 финала пермяков.

Сергей Сюрдяев, главный тренер МХК «АК 59»:

— Сезон получился непростым. Из-за ковидных ограничений вся предсезонка прошла без контрольных игр. Начало сезона прошло более чем удачно, шесть игр — шесть побед. Но почти на старте ВХЛ полкоманды «Молота-Прикамье» ушло на больничный из-за заражения COVID-19. И в середине октября по просьбе клуба в расположение старших коллег были направлены ведущие игроки ХК «АК59». Нападающие: Ходырев Евгений, Мерзляков Андрей, Олейников Андрей, защитники Романов Владислав и Иванов Дмитрий, а также вратари Харламов Александр и Макин Глеб. Месяц наши ребята помогали «старшему брату» удержаться на плаву ВХЛ. По мере выздоровления игроков ХК «Молот-Прикамье» наши ребята вернулись в расположение ХК «АК 59».

Отметим, в марте и апреле «АК 59» продолжит тренировки. К работе с командой будут привлечены выпускники школы «Молот» 2003 и 2004 г.р. На данный момент в расширенный список претендентов попали более 10 спортсменов.

«Несмотря на все трудности ребята достойно закончили регулярный Чемпионат НМХЛ на шестом месте из 18 команд. Тем самым, выполнив поставленную нам задачу», — добавил наставник «АК 59».

Также в тренерском штабе рассчитывают на возвращение в пермскую команду молодых хоккеистов, которые по разным причинам в предыдущих сезонах выступали за другие хоккейные клубы России.

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