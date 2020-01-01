Пермская команда КВН пробилась в Высшую лигу Увидеть игру сборной края можно будет на Первом канале Поделиться Поделиться Твитнуть

Команда КВН "Сборная Пермского края"

permkrai.ru

По результатам второго тура XXXII фестиваля «КиВиН» в Сочи сборная Пермского края прошла в Высшую лигу КВН сезона-2021 и примет участие в телевизионной версии игры.

По словам директора регионального чемпионата КВН Константина Лежнева, в фестивале «КиВиН-2021» приняли участие более 300 команд со всей страны и СНГ, а в Высшую лигу отобрали всего 25.

Залогом успеха пермяков стали интересные образы каждого участника команды, которые перед фестивалем потребовалось немного усилить, и это получилось, отметил Лежнев.

В последний раз Пермский край в Высшей лиге представляла команда «Сборная бывших спортсменов» в 2017 году. Возрождение движения КВН в Прикамье началось в прошлом году при активном участии губернатора Дмитрия Махонина.

Увидеть игру сборной Пермского края можно будет уже этой весной в 1/8 финала на Первом канале. Выступление команды пройдёт на сцене Театра Советской Армии в Москве.





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