УФАС: власти Осы неправильно выбрали подрядчика на строительство газопроводов До 2 апреля администрации предписано внести изменения в конкурсную документацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС России уличило администрацию Осы Пермского края в нарушении трёх статей Закона о контрактной системе при проведении закупки на строительство газопроводов на территории городского округа.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в антимонопольное ведомство поступила жалоба от ООО «ДСТ-Строй». В предприятии посчитали, что администрация Осы как заказчик при проведении конкурса неправомерно установила критерий «Квалификация участника конкурса», по которому участникам закупки начислялись баллы только за исполненные контракты, связанные с газопроводами.

В антимонопольном ведомстве, изучив конкурсную документацию, пришли к выводу, что заказчик действительно установил данный критерий необоснованно.

Кроме того, в действиях заказчика УФАС было выявлено нарушение статьи 8 Закона о контрактной системе и необоснованное укрупнение цены контракта, что могло привести к ограничению конкуренции.

Как пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова, «по результатам проведения конкурса планировалось строительство газопроводов в четырёх деревнях Осы и Осинского района. Учитывая, что объекты расположены в разных населённых пунктах, заказчик мог провести отдельную закупку по каждому из них, чтобы привлечь больше участников и, как следствие, снизить начальную цену контракта по закупке. Антимонопольное ведомство считает, что заказчик необоснованно укрупнил лот, вытеснив из числа потенциальных участников закупки малый бизнес».

Пермское УФАС России выдало администрации Осинского городского округа предписание отменить результаты конкурса, вернуть заявки участникам и внести изменения в конкурсную документацию. Предписание должно быть исполнено до 2 апреля 2021 года.

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